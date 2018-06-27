Глава Евросовета призвал готовиться к худшему сценарию в отношениях с США

Глава Евросовета Дональд Туск считает, что Брюсселю стоит подготовиться к неблагоприятному сценарию развития отношений с Вашингтоном. Письмо, которое он направил участникам предстоящего саммита ЕС, опубликовано на сайте Евросовета.

Как отмечается в послании, трансатлантические отношения «находятся под огромным давлением» из-за политики президента США Дональда Трампа. При этом, по мнению Туска, разногласия между ЕС и США выходят за рамки торговли.

«Я поделюсь с вами своей политической оценкой того, как обстоят дела. Я считаю, что, надеясь на лучшее, мы должны готовить наш союз к худшим сценариям», — заявил глава Евросовета.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единство Североатлантического альянса находится под угрозой из-за разногласий США и Европы.

Саммит ЕС по миграционной политике пройдёт 28—29 июня.