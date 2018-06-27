Глава Евросовета призвал готовиться к худшему сценарию в отношениях с США

Короткая ссылка
Глава Евросовета Дональд Туск считает, что Брюсселю стоит подготовиться к неблагоприятному сценарию развития отношений с Вашингтоном. Письмо, которое он направил участникам предстоящего саммита ЕС, опубликовано на сайте Евросовета.
Глава Евросовета призвал готовиться к худшему сценарию в отношениях с США
  • © Global Look Press

Как отмечается в послании, трансатлантические отношения «находятся под огромным давлением» из-за политики президента США Дональда Трампа. При этом, по мнению Туска, разногласия между ЕС и США выходят за рамки торговли.

«Я поделюсь с вами своей политической оценкой того, как обстоят дела. Я считаю, что, надеясь на лучшее, мы должны готовить наш союз к худшим сценариям», — заявил глава Евросовета.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единство Североатлантического альянса находится под угрозой из-за разногласий США и Европы.

Саммит ЕС по миграционной политике пройдёт 28—29 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить