Лавров обсудил с советником Трампа ситуацию в Сирии и на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с советником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном, заявили в пресс-службе российского ведомства.
Лавров обсудил с советником Трампа ситуацию в Сирии и на Украине
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«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны уделили значительное внимание тематике двусторонних отношений.

Ранее стало известно, что Болтон прибыл на переговоры с Лавровым.

Президент России Владимир Путин на встрече с Болтоном заявил, что его визит в Москву вселяет надежду на шаги к восстановлению двусторонних отношений. 

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