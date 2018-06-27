Лавров обсудил с советником Трампа ситуацию в Сирии и на Украине
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«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и на Украине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны уделили значительное внимание тематике двусторонних отношений.
Ранее стало известно, что Болтон прибыл на переговоры с Лавровым.
Президент России Владимир Путин на встрече с Болтоном заявил, что его визит в Москву вселяет надежду на шаги к восстановлению двусторонних отношений.