Путин: визит Болтона в Россию вселяет надежду на шаги к восстановлению отношений с США

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном заявил, что отношения двух стран «находятся не в самой лучшей форме».
Путин: визит Болтона в Россию вселяет надежду на шаги к восстановлению отношений с США
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«В начале беседы с сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. И я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить на встрече с вами, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Штатах», — сказал Путин.

Как заявил российский президент, визит Болтона в Москву вселяет надежду, что Россия и США смогут сделать первые шаги к восстановлению отношений.

«Ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее стало известно, что Болтон проведёт встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

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