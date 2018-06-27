Путин встретится с советником Трампа в Кремле

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Российский лидер Владимир Путин проведёт встречу с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Путин встретится с советником Трампа в Кремле
  • © Reuters

«Президент примет Болтона в Кремле, такая беседа сегодня состоится», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что основные контакты у Болтона в рамках визита в Россию будут в Совете безопасности.

По словам Пескова, в отношениях российской и американской сторон нельзя «похвастаться интенсивностью двусторонних контактов».

«Поэтому, конечно, такие контакты используются для обмена мнениями по главным проблемам международным, и их набор достаточно понятен и очевиден, и обсуждение того печального состояния, в котором пребывают наши двусторонние отношения», — указал он.

Он подчеркнул, что Болтон также встретится с помощником российского президента Юрием Ушаковым.

Ранее стало известно, что Болтон проведёт встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. 

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