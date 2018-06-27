СМИ: Бизнесмен Майкл Блумберг может принять участие в выборах президента США в 2020 году

Короткая ссылка
Основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы США на выборах президента в 2020 году.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на источник.

Отмечается, что предприниматель рассматривал возможность участвовать в выборах президента ещё в 2016 году в качестве независимого кандидата. Теперь же он будет баллотироваться как кандидат от Демократической партии.

По данным телекомпании, Блумберг сожалеет, что не решился пойти на выборы раньше, так как верит, что мог бы победить или же не дать выиграть нынешнему президенту США Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что 45% американцев одобряют работу Трампа.

Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал рост рейтинга Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Выборы в США США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить