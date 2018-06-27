СМИ: Бизнесмен Майкл Блумберг может принять участие в выборах президента США в 2020 году

Основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы США на выборах президента в 2020 году.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на источник.

Отмечается, что предприниматель рассматривал возможность участвовать в выборах президента ещё в 2016 году в качестве независимого кандидата. Теперь же он будет баллотироваться как кандидат от Демократической партии.

По данным телекомпании, Блумберг сожалеет, что не решился пойти на выборы раньше, так как верит, что мог бы победить или же не дать выиграть нынешнему президенту США Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что 45% американцев одобряют работу Трампа.

Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал рост рейтинга Трампа.