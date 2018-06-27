Госдеп США разрешил продать Испании пять комплексов ПРО AEGIS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США.
Отмечается, что сумма сделки составит примерно $860 млн.
«Предполагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США путём укрепления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — указывается в заявлении.
В документе подчёркивается, что для национальных интересов США крайне важно «помогать Испании в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны».
Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе слушаний в американском сенате заявил, что Соединённые Штаты наращивают поставки вооружения Грузии и Украине.