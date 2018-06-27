Госдеп США разрешил продать Испании пять комплексов ПРО AEGIS

Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Испании пяти комплексов противоракетной обороны AEGIS.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США.

Отмечается, что сумма сделки составит примерно $860 млн.

«Предполагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США путём укрепления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — указывается в заявлении.

В документе подчёркивается, что для национальных интересов США крайне важно «помогать Испании в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны».

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе слушаний в американском сенате заявил, что Соединённые Штаты наращивают поставки вооружения Грузии и Украине.