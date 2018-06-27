Госдеп США разрешил продать Испании пять комплексов ПРО AEGIS

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Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Испании пяти комплексов противоракетной обороны AEGIS.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США.

Отмечается, что сумма сделки составит примерно $860 млн.

«Предполагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США путём укрепления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — указывается в заявлении.

В документе подчёркивается, что для национальных интересов США крайне важно «помогать Испании в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны».

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе слушаний в американском сенате заявил, что Соединённые Штаты наращивают поставки вооружения Грузии и Украине.

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