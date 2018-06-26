Сенат Нидерландов поддержал запрет на ношение закрывающей лицо одежды в общественных местах
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- globallookpress.com
Как уточняется, запрет распространяется на школы, больницы и другие госучреждения, а также общественный транспорт.
Запрет на ношение в некоторых общественных местах закрывающей лицо одежды, в том числе бурки и никаба, был одобрен нижней палатой парламента Нидерландов в ноябре 2016 года.
Ранее члены парламента Дании поддержали предложение правительства страны запретить ношение в общественных местах головных уборов, закрывающих лицо.