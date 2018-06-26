Сенат Нидерландов поддержал запрет на ношение закрывающей лицо одежды в общественных местах

Верхняя палата парламента Нидерландов приняла закон, запрещающий носить в общественных учреждениях закрывающую лицо одежду. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте сената.

Как уточняется, запрет распространяется на школы, больницы и другие госучреждения, а также общественный транспорт.

Запрет на ношение в некоторых общественных местах закрывающей лицо одежды, в том числе бурки и никаба, был одобрен нижней палатой парламента Нидерландов в ноябре 2016 года.

Ранее члены парламента Дании поддержали предложение правительства страны запретить ношение в общественных местах головных уборов, закрывающих лицо.