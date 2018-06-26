Трамп встретится с Эрдоганом на полях саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу на полях саммита НАТО в Брюсселе 11—12 июля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Отмечается, что главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп поздравил Эрдогана с победой на прошедших президентских выборах.

«Они заявили, что с нетерпением ожидают встречи на полях саммита НАТО, который пройдёт 11—12 июня в Брюсселе», — отметили в пресс-службе.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе слушаний в американском сенате заявил, что Соединённые Штаты готовы работать с Эрдоганом.