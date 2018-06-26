Трамп встретится с Эрдоганом на полях саммита НАТО

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу на полях саммита НАТО в Брюсселе 11—12 июля.
Трамп встретится с Эрдоганом на полях саммита НАТО
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Отмечается, что главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп поздравил Эрдогана с победой на прошедших президентских выборах.

«Они заявили, что с нетерпением ожидают встречи на полях саммита НАТО, который пройдёт 11—12 июня в Брюсселе», — отметили в пресс-службе. 

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе слушаний в американском сенате заявил, что Соединённые Штаты готовы работать с Эрдоганом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить