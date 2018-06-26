Эксперт оценил заявление депутата бундестага об убытках ФРГ из-за антироссийских санкций

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Анастасия Румянцева
Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT заявление депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» о том, что Берлин ежемесячно теряет €618 млн из-за антироссийских санкций.
Эксперт оценил заявление депутата бундестага об убытках ФРГ из-за антироссийских санкций
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«Такого рода заявления звучат периодически от представителей разных партий, в том числе от депутатов «Альтернативы для Германии», условно праворадикальной, и от левой партии. Её представитель Сара Вагенкнехт тоже настроена решительно и говорит о том, что санкции вредят экономике страны. Всё то время, пока санкции действуют, подобные заявления звучат, но ничего не происходит. Это партии меньшинства, в совокупности у них 25% голосов, и этого недостаточно, чтобы влиять на решения, принимаемые правительством и канцлером. Но о вреде санкций говорят и многие депутаты, входящие в социал-демократическую партию. Ангела Меркель также высказывалась насчёт потерь, которые несёт Германия. Но она во главу угла ставит принцип — считает, что Россия нарушила определённые международно-правовые обязательства», — отметил Топорнин.

Эксперт добавил, что антироссийские санкции носят прежде всего политический характер.

«Пока Меркель не готова отказаться от своей позиции, хотя за эти четыре года есть подвижки. Речь идёт о реализации Минских соглашений и формуле Штайнмайера, что говорит о готовности Германии поэтапно смягчать санкционный режим. Но Берлин и Париж толерантны в отношении Киева. У них есть мнение, что Украина — потерпевшая сторона, и пока такое мнение доминирует, каких-то глобальных изменений ждать не приходится», — заключил Топорнин.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в интервью газете «Известия» заявил, что Берлин ежемесячно теряет €618 млн из-за антироссийских санкций.

Он отметил, что санкции и ухудшение торговых отношений с Россией полностью противоречат национальным интересам ФРГ.

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