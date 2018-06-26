В сирийском городе Хараста начались восстановительные работы

В Сирии в городе Хараста, расположенном под Дамаском, начались разбор завалов и расчистка дорог. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя местной администрации Ахмада Рустума.

По его словам, в городе за семь лет боёв было разрушено 60% зданий.

«Сначала мы расчищаем дороги и подъезды к ним, чтобы могла работать тяжёлая техника, потом самые повреждённые дома разбираем, а те, что пострадали меньше, оставляем для восстановления», — сообщил Рустум.

Отмечается, что власти пообещали предоставить местным жителям новое жильё. В ближайшие дни в городе планируется начать прокладку водопровода и электросетей.

Власти ожидают, что восстановление города займёт шесть месяцев.

Согласно переписи населения от 2013 года, в городе проживали более 45 тыс. человек, после прихода боевиков население сократилось до 1 тыс. человек. Боевики покинули город весной 2018 года после боёв с армией Сирии.

Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте открылись школы.