Мэй предложила Эрдогану продолжить сотрудничество по вопросам Сирии и Кипра

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах и выразила надежду на сотрудничество. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В сообщении говорится, что Мэй выразила желание продолжить сотрудничество с Эрдоганом в области безопасности, торговли и инвестиций, а также по ситуациям в Сирии и на Кипре.

«Премьер-министр поблагодарила президента Эрдогана за поддержку со стороны Турции специальной сессии по конвенции по химическому оружию, лидеры ждут встречи на саммите НАТО в следующем месяце», — говорится в сообщении.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Эрдогана с победой на выборах.