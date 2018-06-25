МИД России: доклад ОЗХО по объектам в Сирии принят под давлением США
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Дипломаты напомнили, что многократно указывали: заложенные в докладе ОЗХО требования к Сирии «выходят за рамки Химконвенции».
«Попытка заполучить беспрепятственный и безоговорочный доступ инспекторов ОЗХО на любые (читай: включая секретные) объекты военной и гражданской инфраструктуры не вписывается ни в какие международно-правовые рамки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подобный «документ был принят под сильнейшим давлением со стороны США и их ближайших союзников».
«Интересно было бы посмотреть на сами США, если бы кто-то захотел аналогичным образом проинспектировать их собственные объекты», — указали в МИД.
Как подчеркнули в ведомстве, речь идёт о Научно-исследовательском центре с отделениями в Барзе и Джамрайе.
«Для Сирии он имел ключевое с народно-хозяйственной точки зрения значение. Здесь нет оговорки — именно «имел». Этот гражданский объект был стёрт с лица земли 14 апреля в результате совместного ракетного удара США, Великобритании и Франции», — отмечается в сообщении.
По словам дипломатов, не вызывает сомнения, что «данное деяние было осуществлено в обход» Совета Безопасности ООН.
Ранее в Минобороны России заявили, что США и союзники предпринимают попытки превратить ОЗХО в политизированную структуру.