МИД России: доклад ОЗХО по объектам в Сирии принят под давлением США

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Попытки Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) получить доступ на объекты военной инфраструктуры в Сирии выходят за международно-правовые рамки, заявили в пресс-службе российского МИД.
МИД России: доклад ОЗХО по объектам в Сирии принят под давлением США
  • © Omar Sanadiki
  • Reuters

Дипломаты напомнили, что многократно указывали: заложенные в докладе ОЗХО требования к Сирии «выходят за рамки Химконвенции».

«Попытка заполучить беспрепятственный и безоговорочный доступ инспекторов ОЗХО на любые (читай: включая секретные) объекты военной и гражданской инфраструктуры не вписывается ни в какие международно-правовые рамки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобный «документ был принят под сильнейшим давлением со стороны США и их ближайших союзников».

«Интересно было бы посмотреть на сами США, если бы кто-то захотел аналогичным образом проинспектировать их собственные объекты», — указали в МИД.

Как подчеркнули в ведомстве, речь идёт о Научно-исследовательском центре с отделениями в Барзе и Джамрайе.

«Для Сирии он имел ключевое с народно-хозяйственной точки зрения значение. Здесь нет оговорки — именно «имел». Этот гражданский объект был стёрт с лица земли 14 апреля в результате совместного ракетного удара США, Великобритании и Франции», — отмечается в сообщении.

По словам дипломатов, не вызывает сомнения, что «данное деяние было осуществлено в обход» Совета Безопасности ООН.

Ранее в Минобороны России заявили, что США и союзники предпринимают попытки превратить ОЗХО в политизированную структуру. 

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