Почти 600 авиарейсов отменено в Аргентине из-за всеобщей забастовки

В Аргентине 594 авиарейса было отменено из-за всеобщей забастовки. Данный протест затронул примерно 71 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает EFE.

Отмечается, что забастовка парализовала работу столичного международного аэропорта Эсейса и многих других авиатерминалов.

В июне в Тбилиси из-за забастовки машинистов прекратил работу метрополитен.