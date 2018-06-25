Почти 600 авиарейсов отменено в Аргентине из-за всеобщей забастовки

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В Аргентине 594 авиарейса было отменено из-за всеобщей забастовки. Данный протест затронул примерно 71 тыс. пассажиров.
Почти 600 авиарейсов отменено в Аргентине из-за всеобщей забастовки
  • Reuters

Об этом сообщает EFE.

Отмечается, что забастовка парализовала работу столичного международного аэропорта Эсейса и многих других авиатерминалов.

В июне в Тбилиси из-за забастовки машинистов прекратил работу метрополитен.

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