Почти 600 авиарейсов отменено в Аргентине из-за всеобщей забастовки
В Аргентине 594 авиарейса было отменено из-за всеобщей забастовки. Данный протест затронул примерно 71 тыс. пассажиров.
- Reuters
Об этом сообщает EFE.
Отмечается, что забастовка парализовала работу столичного международного аэропорта Эсейса и многих других авиатерминалов.
В июне в Тбилиси из-за забастовки машинистов прекратил работу метрополитен.
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