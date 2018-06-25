В Ливии выступили против размещения лагерей для беженцев на своей территории

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Вице-председатель президентского совета Ливии Ахмед Майтыг заявил, что власти страны выступают против размещения лагерей для беженцев на своей территории.
В Ливии выступили против размещения лагерей для беженцев на своей территории
  • © Hamza Turkia
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы согласны с Европой в том, что касается миграции, но мы полностью отвергаем размещение каких-либо лагерей в Ливии», — сказал Майтыг.

Данное заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с вице-премьером Италии Маттео Сальвини в Триполи​​​.

Ранее глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези отметил, что разногласия стран ЕС по миграционному вопросу могут привести к расколу объединения.

В июне 2017 года директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с НСН заявил, что из-за большого количества нелегальных мигрантов европейские государства не занимают первые места в рейтинге стран по приёму беженцев.

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