В Ливии выступили против размещения лагерей для беженцев на своей территории
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы согласны с Европой в том, что касается миграции, но мы полностью отвергаем размещение каких-либо лагерей в Ливии», — сказал Майтыг.
Данное заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с вице-премьером Италии Маттео Сальвини в Триполи.
Ранее глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези отметил, что разногласия стран ЕС по миграционному вопросу могут привести к расколу объединения.
В июне 2017 года директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с НСН заявил, что из-за большого количества нелегальных мигрантов европейские государства не занимают первые места в рейтинге стран по приёму беженцев.