Эксперт оценил сообщения СМИ о проигрыше НАТО в войне с Россией из-за плохих дорог

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Военный эксперт Сергей Хотылев в беседе с Nation News прокомментировал сообщения СМИ о проигрыше НАТО в войне с Россией из-за плохих дорог и бюрократии.
Эксперт оценил сообщения СМИ о проигрыше НАТО в войне с Россией из-за плохих дорог
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

По мнению эксперта, войска НАТО не начнут движение в сторону российских границ, потому что реакция на такую провокацию последует незамедлительно.

«Думаю, в первую очередь им помешает неправовое поле, в котором они действуют. Если хоть кто-то двинется к приграничной полосе, это будет означать либо объявление войны, либо очень серьёзную политическую провокацию», — отметил Хотылев.

Ранее СМИ сообщили, что плохие дороги и бюрократия могут привести к тому, что войска НАТО проиграют первую фазу войны в случае конфликта с Россией.

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