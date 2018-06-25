Эксперт оценил сообщения СМИ о проигрыше НАТО в войне с Россией из-за плохих дорог

Военный эксперт Сергей Хотылев в беседе с Nation News прокомментировал сообщения СМИ о проигрыше НАТО в войне с Россией из-за плохих дорог и бюрократии.

По мнению эксперта, войска НАТО не начнут движение в сторону российских границ, потому что реакция на такую провокацию последует незамедлительно.

«Думаю, в первую очередь им помешает неправовое поле, в котором они действуют. Если хоть кто-то двинется к приграничной полосе, это будет означать либо объявление войны, либо очень серьёзную политическую провокацию», — отметил Хотылев.

Ранее СМИ сообщили, что плохие дороги и бюрократия могут привести к тому, что войска НАТО проиграют первую фазу войны в случае конфликта с Россией.