Глава ЕП оценил закрытие средиземноморского маршрута миграции в €6 млрд

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По меньшей мере €6 млрд потребуется для закрытия средиземноморского маршрута, по которому беженцы попадают из Африки в Евросоюз, заявил глава Европарламента Антонио Таяни.
Глава ЕП оценил закрытие средиземноморского маршрута миграции в €6 млрд
  • © Gabriele Maricchiolo
  • globallookpress.com

«Саммит ЕС, который состоится на этой неделе, — последний шанс не обмануть ожидания 0,5 млрд европейцев», — написал он в статье для Die Welt.

По его словам, страны — члены ЕС должны найти общее решение миграционного вопроса, иначе «европейская мечта» разрушится.

«По примеру соглашения с Турцией, которое позволило закрыть балканский маршрут, ЕС должен инвестировать не менее €6 млрд в закрытие средиземноморского маршрута», — считает Таяни.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на данном этапе страны ЕС не могут найти общего решения по вопросам миграции.

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