В Еврокомиссии призвали дать Меркель время на поиск решения по миграции

Еврокомиссар по бюджету, представитель Христианско-демократического союза Гюнтер Эттингер призвал баварский Христианско-социальный союз (ХСС) предоставить канцлеру Германии Ангеле Меркель больше времени на поиск общего решения по вопросу миграции. Об этом он заявил в интервью газете Reutlinger General-Anzeiger.

Эттингер отметил, что до саммита ЕС, который пройдёт 28—29 июня, может быть достигнут прогресс в решении этой проблемы.

«Но это будут договорённости не того масштаба, которого ожидают некоторые члены ХСС», — цитирует еврокомиссара Radio Bamberg.

По его мнению, у Меркель есть веские аргументы для продолжения дискуссии на европейском уровне.

Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что канцлер Ангела Меркель должна достичь компромисса с европейскими партнёрами по вопросу решения миграционного кризиса до начала саммита ЕС.