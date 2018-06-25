В Еврокомиссии призвали дать Меркель время на поиск решения по миграции
- Reuters
Эттингер отметил, что до саммита ЕС, который пройдёт 28—29 июня, может быть достигнут прогресс в решении этой проблемы.
«Но это будут договорённости не того масштаба, которого ожидают некоторые члены ХСС», — цитирует еврокомиссара Radio Bamberg.
По его мнению, у Меркель есть веские аргументы для продолжения дискуссии на европейском уровне.
Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что канцлер Ангела Меркель должна достичь компромисса с европейскими партнёрами по вопросу решения миграционного кризиса до начала саммита ЕС.