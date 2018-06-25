В Еврокомиссии призвали дать Меркель время на поиск решения по миграции

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Еврокомиссар по бюджету, представитель Христианско-демократического союза Гюнтер Эттингер призвал баварский Христианско-социальный союз (ХСС) предоставить канцлеру Германии Ангеле Меркель больше времени на поиск общего решения по вопросу миграции. Об этом он заявил в интервью газете Reutlinger General-Anzeiger.
В Еврокомиссии призвали дать Меркель время на поиск решения по миграции
  • Reuters

Эттингер отметил, что до саммита ЕС, который пройдёт 28—29 июня, может быть достигнут прогресс в решении этой проблемы.

«Но это будут договорённости не того масштаба, которого ожидают некоторые члены ХСС», — цитирует еврокомиссара Radio Bamberg.

По его мнению, у Меркель есть веские аргументы для продолжения дискуссии на европейском уровне.

Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что канцлер Ангела Меркель должна достичь компромисса с европейскими партнёрами по вопросу решения миграционного кризиса до начала саммита ЕС.

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