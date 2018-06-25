СМИ: США отказали во въезде бывшему генсеку НАТО

США отказали во въезде в страну бывшему генсеку НАТО и экс-министру иностранных дел Испании Хавьеру Солана. Об этом пишет El Pais.

Как отмечается, это связано с его визитом в Иран.

Солана должен был прибыть в США для выступления в Брукингском институте.

Источники издания в американском посольстве пояснили, что система автоматически отклоняет запрос на въезд, если в паспорте есть отметка о посещении Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали или Йемена.

Посещавшие эти страны люди могут въехать в Соединённые Штаты только при получении визы, тогда как остальным гражданам Испании виза для краткосрочных поездок в США не требуется.

Сам Солана заявил изданию, что в настоящий момент оформляет визу.

Солана занимал пост генерального секретаря НАТО в 1995 — 1999 годах.