СМИ: США отказали во въезде бывшему генсеку НАТО
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- globallookpress.com
Как отмечается, это связано с его визитом в Иран.
Солана должен был прибыть в США для выступления в Брукингском институте.
Источники издания в американском посольстве пояснили, что система автоматически отклоняет запрос на въезд, если в паспорте есть отметка о посещении Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали или Йемена.
Посещавшие эти страны люди могут въехать в Соединённые Штаты только при получении визы, тогда как остальным гражданам Испании виза для краткосрочных поездок в США не требуется.
Сам Солана заявил изданию, что в настоящий момент оформляет визу.
Солана занимал пост генерального секретаря НАТО в 1995 — 1999 годах.