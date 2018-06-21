Глава МИД Ирана назвал условия сотрудничества с США

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Иран не исключает возможности совместной работы с Соединёнными Штатами, если они откажутся от политики нарушений политических принципов, применения угроз, использования силы и вторжения. Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в статье для Iran Daily.

«Если правительство США наберётся смелости и откажется от такой политики на словах и на деле, её глобальная изоляция закончится, и в мире появится новый образ США, в том числе в Иране, который проложит путь к совместным усилиям по обеспечению безопасности, стабильности и всеобъемлющего устойчивого развития», — написал иранский дипломат.

Ранее Зариф заявил, что американский госсекретарь Майк Помпео в своих «оскорбительных» требованиях к Ирану попытался оправдать выход США из ядерной сделки.

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