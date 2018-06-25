Экипажи двух вертолётов Ка-52 вернулись из Сирии в Россию

В Россию после выполнения боевых задач в Сирии вернулись два вертолёта Ка-52 и их экипажи. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что вертолёты были доставлены на военный аэродром на территории России самолётом военно-транспортной авиации.

«Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Накануне на аэродроме Хмеймим в Сирии вертолёты были подготовлены для перевозки и загружены в самолёт Ан-124 «Руслан».

«Пилоты вертолетов и боевые машины вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации на территории России», — добавили в оборонном ведомстве.

В мае сообщалось, что в Сирии потерпел крушение российский вертолёт Ка-52.