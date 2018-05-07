В Сирии при выполнении планового полёта потерпел крушение российский вертолёт Ка-52

В Сирии при выполнении планового полёта потерпел крушение российский вертолёт Ка-52

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В Сирии при выполнении планового полёта над восточными районами страны потерпел крушение российский вертолёт Ка-52.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что оба лётчика погибли.

В российском ведомстве заявили, что поисково-спасательной группой тела погибших лётчиков доставлены на аэродром базирования.

По предварительной версии, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

3 мая российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Сирии после взлёта с аэродрома Хмеймим. Сообщается, что оба пилота погибли.

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