Российский истребитель Су-30СМ разбился в Сирии

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RT
В Минобороны России заявили, что российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Сирии после взлёта с аэродрома Хмеймим. Сообщается, что оба пилота, по докладу с места, погибли. Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе ведомства.
Российский истребитель Су-30СМ разбился в Сирии
  • Су-30СМ (Архивное фото)
  • © Евгений Биятов / РИА Новости

«3 мая около 9:45 мск при наборе высоты после взлёта с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной крушения могло стать попадание в двигатель птицы.

Уточняется, что огневого воздействия на самолёт не было.

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