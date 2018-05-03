Российский истребитель Су-30СМ разбился в Сирии

В Минобороны России заявили, что российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Сирии после взлёта с аэродрома Хмеймим. Сообщается, что оба пилота, по докладу с места, погибли. Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе ведомства.

«3 мая около 9:45 мск при наборе высоты после взлёта с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной крушения могло стать попадание в двигатель птицы.

Уточняется, что огневого воздействия на самолёт не было.