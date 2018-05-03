Российский истребитель Су-30СМ разбился в Сирии
В Минобороны России заявили, что российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Сирии после взлёта с аэродрома Хмеймим. Сообщается, что оба пилота, по докладу с места, погибли. Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе ведомства.
- Су-30СМ (Архивное фото)
- © Евгений Биятов / РИА Новости
«3 мая около 9:45 мск при наборе высоты после взлёта с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной крушения могло стать попадание в двигатель птицы.
Уточняется, что огневого воздействия на самолёт не было.
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