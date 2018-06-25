СМИ сообщили о намерении Трампа ввести новые торговые ограничения против Китая
Источники заявили, что о новых инициативах администрации Трампа будет объявлено к концу недели.
По данным издания, цель этих мер помешать Пекину продвигаться в выполнении планов, изложенных в докладе «Сделано в Китае 2025».
Отмечается, что согласно этому докладу Китай намерен стать мировым лидером в «десяти широких областях технологий», включая информационные технологии, аэрокосмическую отрасль, электромобили и биотехнологии.
При этом Минфин США разрабатывает нормы, которые не позволят китайским фирмам покупать компании, которые связаны с «промышленно значимыми технологиями».
В свою очередь Совет национальной безопасности США и Министерство торговли, как утверждается, готовят план для «расширенного контроля за экспортом, направленный на то, чтобы такие технологии не отправлялись в Китай».
Ранее Трамп призвал все страны устранить искусственные барьеры в торговле.