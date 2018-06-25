СМИ сообщили о намерении Трампа ввести новые торговые ограничения против Китая

Президент США Дональд Трамп намерен запретить многим китайским компаниям инвестировать в американские фирмы, которые специализируются на технологиях. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

Источники заявили, что о новых инициативах администрации Трампа будет объявлено к концу недели.

По данным издания, цель этих мер помешать Пекину продвигаться в выполнении планов, изложенных в докладе «Сделано в Китае 2025».

Отмечается, что согласно этому докладу Китай намерен стать мировым лидером в «десяти широких областях технологий», включая информационные технологии, аэрокосмическую отрасль, электромобили и биотехнологии.

При этом Минфин США разрабатывает нормы, которые не позволят китайским фирмам покупать компании, которые связаны с «промышленно значимыми технологиями».

В свою очередь Совет национальной безопасности США и Министерство торговли, как утверждается, готовят план для «расширенного контроля за экспортом, направленный на то, чтобы такие технологии не отправлялись в Китай».

Ранее Трамп призвал все страны устранить искусственные барьеры в торговле.