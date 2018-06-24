Центр по примирению: в Восточную Гуту вернулись более 70 тысяч мирных жителей

Короткая ссылка
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявил, что число мирных жителей, вернувшихся в свои дома в Восточной Гуте, превысило 70 тыс.

«Из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц в свои дома вернулись 70 071 житель Восточной Гуты», — приводит РИА Новости сообщение.

При этом отмечается, что за прошедшие сутки в населённые пункты Восточной Гуты вернулись 110 человек.

Российские медики оказали помощь 194 сирийским гражданам, 100 из них — дети,  сообщает ЦПВС.

Ранее сообщалось, что российские военные раздали 7,5 т гуманитарной помощи в сирийском населённом пункте Кафр-Батне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить