Центр по примирению: в Восточную Гуту вернулись более 70 тысяч мирных жителей

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявил, что число мирных жителей, вернувшихся в свои дома в Восточной Гуте, превысило 70 тыс.

«Из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц в свои дома вернулись 70 071 житель Восточной Гуты», — приводит РИА Новости сообщение.

При этом отмечается, что за прошедшие сутки в населённые пункты Восточной Гуты вернулись 110 человек.

Российские медики оказали помощь 194 сирийским гражданам, 100 из них — дети, сообщает ЦПВС.

Ранее сообщалось, что российские военные раздали 7,5 т гуманитарной помощи в сирийском населённом пункте Кафр-Батне.