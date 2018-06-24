Центр по примирению: в Восточную Гуту вернулись более 70 тысяч мирных жителей
«Из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц в свои дома вернулись 70 071 житель Восточной Гуты», — приводит РИА Новости сообщение.
При этом отмечается, что за прошедшие сутки в населённые пункты Восточной Гуты вернулись 110 человек.
Российские медики оказали помощь 194 сирийским гражданам, 100 из них — дети, сообщает ЦПВС.
Ранее сообщалось, что российские военные раздали 7,5 т гуманитарной помощи в сирийском населённом пункте Кафр-Батне.