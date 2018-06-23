Российские военные раздали 7,5 тонн гумпомощи в сирийском Кафр-Батне

В Сирии российские военные провели гуманитарную акцию в населённом пункте Кафр-Батна, расположенном в районе Восточная Гута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского Центра по примирению воющих сторон в Сирии.

«У нас в городе действует команда волонтёров, которая помогает при распределении гуманитарной помощи. Как только мы узнали об акции, то оперативно сформировали списки, собрали информацию о наиболее нуждающихся пятистах семьях и пригласили их сегодня сюда», — отметил глава населённого пункта Тофик Бахадж.

В Центре по примирению воющих сторон в Сирии добавили, что российские военные раздали 7,5 тонны продукции и средств гигиены.

Как уточняется, Кафр-Батна был освобождён от боевиков почти три месяца назад.

Ранее сообщалось, что российские военные в Сирии доставили гуманитарную помощь для восстановления школы в пригороде Дамаска, в городе Яльда, который пострадал в ходе боестолкновений.