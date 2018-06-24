Премьер Испании назвал встречу ЕС по миграции шагом вперёд

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Страны Евросоюза, которые принимали участие в переговорах по вопросам миграции в Брюсселе, обнаружили много сходства в своих позиция относительно решения миграционных проблем. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Премьер Испании назвал встречу ЕС по миграции шагом вперёд
  • Reuters

«Это был хороший шаг вперёд, мы обменялись идеями и соображениями. То, что я могу сказать вам: у нас много общего в позициях. Что важно, все согласились, что должно быть европейское видение и общая ответственность за общий вызов», — цитирует РИА Новости премьера.

По его словам, было найдено «больше точек соприкосновения, чем разногласий, но остаётся много работы».

«Однако в целом это был важный шаг — обменяться опытом, стратегиями, рассказать в том числе о давлении, которое оказывает общественное мнение. Это было откровенное обсуждение, в ходе которого мы смогли увидеть больше тех вещей, которые нас объединяют, чем разделяют. Это был большой шаг вперёд», — добавил Санчес.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что Европа переживает политический кризис, который был вызван проблемами вторичной миграции.

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