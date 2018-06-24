В Турции завершились президентские и парламентские выборы

Участки для голосования на досрочных президентских и парламентских выборах в Турции закрылись в 17:00 мск.

Об этом информирует газета Hürriyet.

Ранее сообщалось, что в Турции организовано расследование в отношении иностранных граждан. Их подозревают во вмешательстве в выборы.

24 июня в Турции проводились президентские и парламентские выборы.

В выборах президента участвовали шесть кандидатов, среди которых действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.