В Турции завершились президентские и парламентские выборы

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Участки для голосования на досрочных президентских и парламентских выборах в Турции закрылись в 17:00 мск.
В Турции завершились президентские и парламентские выборы
  • Reuters

Об этом информирует газета Hürriyet.

Ранее сообщалось, что в Турции организовано расследование в отношении иностранных граждан. Их подозревают во вмешательстве в выборы. 

24 июня в Турции проводились президентские и парламентские выборы

В выборах президента участвовали шесть кандидатов, среди которых действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. 

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