В Турции завершились президентские и парламентские выборы
- Reuters
Об этом информирует газета Hürriyet.
SON DAKİKA… Sandıklar kapandı, oyların sayımına başlandı https://t.co/6rmcdQaxtypic.twitter.com/oApakLOoKY— Hürriyet Gündem (@huryazarlar) 24 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что в Турции организовано расследование в отношении иностранных граждан. Их подозревают во вмешательстве в выборы.
24 июня в Турции проводились президентские и парламентские выборы.
В выборах президента участвовали шесть кандидатов, среди которых действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.