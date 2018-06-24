В Турции начали расследование против десяти иностранцев из-за вмешательства в выборы

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Турецкие власти начали расследование в отношении 10 граждан иностранных государств, которых подозревают во вмешательстве в выборы. Об этом сообщает Anadolu.
В Турции начали расследование против десяти иностранцев из-за вмешательства в выборы
  • Reuters

Отмечается, что подозреваемые могли совершать неправомерные действия под видом иностранных наблюдателей.

«Начато расследование по отношению к 10 иностранным гражданам, которые пытались вмешаться в выборный процесс под видом наблюдателей в четырёх провинциях», — уточняет агентство.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал проходящие в стране выборы праздником демократии. 

24 июня в Турции проводятся досрочные президентские и парламентские выборы

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