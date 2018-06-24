В Турции начали расследование против десяти иностранцев из-за вмешательства в выборы
- Reuters
Отмечается, что подозреваемые могли совершать неправомерные действия под видом иностранных наблюдателей.
«Начато расследование по отношению к 10 иностранным гражданам, которые пытались вмешаться в выборный процесс под видом наблюдателей в четырёх провинциях», — уточняет агентство.
Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал проходящие в стране выборы праздником демократии.
24 июня в Турции проводятся досрочные президентские и парламентские выборы.