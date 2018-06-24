Курды приостановили антиправительственные действия в день проведения выборов в Турции

Запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила о приостановке антиправительственных действий на время проведения досрочных парламентских и президентских выборов в стране. Об этом сообщает Rudaw со ссылкой на заявление партии.

«Руководство РПК решило приостановить войну против турецких сил на 24 часа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данное решение вступило в силу в 19:00 в субботу, 23 июня.

При этом уточняется, что подобная мера была принята для того, чтобы «создать спокойные условия и расширить возможности для курдских избирателей».

Ранее сообщалось, что участки для голосования на досрочных президентских и парламентских выборах открылись в Турции.

Подробнее — в материале RT.