Курды приостановили антиправительственные действия в день проведения выборов в Турции
- Reuters
«Руководство РПК решило приостановить войну против турецких сил на 24 часа», — говорится в заявлении.
Отмечается, что данное решение вступило в силу в 19:00 в субботу, 23 июня.
При этом уточняется, что подобная мера была принята для того, чтобы «создать спокойные условия и расширить возможности для курдских избирателей».
Ранее сообщалось, что участки для голосования на досрочных президентских и парламентских выборах открылись в Турции.
Подробнее — в материале RT.