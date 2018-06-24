Под контроль сирийских властей перешли 11 населённых пунктов на юге страны

Под контроль сирийских властей добровольно перешли формирования Сирийской свободной армии (ССА), контролировавшие 11 населённых пунктов на юге страны. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В течение прошедших суток после отражения масштабного наступления отрядов «Джабхат ан-Нусры»* в южной зоне деэскалации формирования Сирийской свободной армии, контролировавшие населённые пункты Хабаб, Хирбат-эль-Мсап, Джерфи, Асем, Шейх-Гарбия, Шейх-Шарки, Эль-Шумария, Хирбат-аз-Забабир, Дейр-Дама, Аш-Шиях и Джадаль, добровольно перешли на сторону правительственных войск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к вечеру 23 июня все указанные регионы полностью контролировались сирийскими военнослужащими.

Также сообщается, что формирования ССА присоединились к сирийским войсками с целью борьбы против группировок ИГ** и «Джабхат ан-Нусра».

22 июня стало известно, что первая крупная группировка сил ССА на юге страны перешла на сторону законного сирийского правительства.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.