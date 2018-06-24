Под контроль сирийских властей перешли 11 населённых пунктов на юге страны

Короткая ссылка
Под контроль сирийских властей добровольно перешли формирования Сирийской свободной армии (ССА), контролировавшие 11 населённых пунктов на юге страны. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Под контроль сирийских властей перешли 11 населённых пунктов на юге страны
  • Reuters

«В течение прошедших суток после отражения масштабного наступления отрядов «Джабхат ан-Нусры»* в южной зоне деэскалации формирования Сирийской свободной армии, контролировавшие населённые пункты Хабаб, Хирбат-эль-Мсап, Джерфи, Асем, Шейх-Гарбия, Шейх-Шарки, Эль-Шумария, Хирбат-аз-Забабир, Дейр-Дама, Аш-Шиях и Джадаль, добровольно перешли на сторону правительственных войск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к вечеру 23 июня все указанные регионы полностью контролировались сирийскими военнослужащими.

Также сообщается, что формирования ССА присоединились к сирийским войсками с целью борьбы против группировок ИГ** и «Джабхат ан-Нусра».

22 июня стало известно, что первая крупная группировка сил ССА на юге страны перешла на сторону законного сирийского правительства. 

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить