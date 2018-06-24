Посольство России осудило покушение на президента Зимбабве
Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
«Посольство России в Зимбабве решительно осуждает сегодняшний акт насилия в Булавайо. Считаем недопустимым подобные вещи в политической борьбе», — говорится в сообщении.
Также в посольстве заявили, что разделяют желание дружественного народа Зимбабве провести мирные и спокойные выборы.
Кроме того, российские дипломаты пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Посольство России в Зимбабве решительно осуждает сегодняшний акт насилия в Булавайо. Считаем недопустимым подобные вещи в политической борьбе. Разделяем желание дружественного зимбабвийского народа провести мирные и спокойные выборы. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.— Russian Emb/Zimbabwe (@RuEmbZimbabwe) 23 июня 2018 г.
Ранее стало известно, что в Зимбабве в результате покушения на президента пострадали восемь человек.