Посольство России осудило покушение на президента Зимбабве

Посольство России в Зимбабве осудило акт насилия в зимбабвийском городе Булавайо, где во время выступления президента страны Эммерсона Мнангагвы на стадионе произошёл взрыв.

Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

«Посольство России в Зимбабве решительно осуждает сегодняшний акт насилия в Булавайо. Считаем недопустимым подобные вещи в политической борьбе», — говорится в сообщении.

Также в посольстве заявили, что разделяют желание дружественного народа Зимбабве провести мирные и спокойные выборы.

Кроме того, российские дипломаты пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Посольство России в Зимбабве решительно осуждает сегодняшний акт насилия в Булавайо. Считаем недопустимым подобные вещи в политической борьбе. Разделяем желание дружественного зимбабвийского народа провести мирные и спокойные выборы. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. — Russian Emb/Zimbabwe (@RuEmbZimbabwe) 23 июня 2018 г.

Ранее стало известно, что в Зимбабве в результате покушения на президента пострадали восемь человек.