Посольство России осудило покушение на президента Зимбабве

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Посольство России в Зимбабве осудило акт насилия в зимбабвийском городе Булавайо, где во время выступления президента страны Эммерсона Мнангагвы на стадионе произошёл взрыв.

Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

«Посольство России в Зимбабве решительно осуждает сегодняшний акт насилия в Булавайо. Считаем недопустимым подобные вещи в политической борьбе», — говорится в сообщении.

Также в посольстве заявили, что разделяют желание дружественного народа Зимбабве провести мирные и спокойные выборы.

Кроме того, российские дипломаты пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее стало известно, что в Зимбабве в результате покушения на президента пострадали восемь человек.

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