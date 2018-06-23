В Сирии при обстреле террористов два человека погибли и пятеро пострадали

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В Сирии боевики обстреляли из миномётов жилые кварталы города Дераа, погибли два человека, в том числе ребёнок. Об этом информирует SANA.

Ещё пять человек в результате нападения получили ранения. 

Также был нанесён ущерб государственной и частной собственности.

По данным агентства, к обстрелу причастны террористы группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Ранее сообщалось, что боевики «Джабхат ан-Нусры» атаковали позиции сирийской армии.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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