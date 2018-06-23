Ярошенко выразил недовольство условиями содержания в тюрьме штата Коннектикут

Осуждённый в США российский лётчик Константин Ярошенко заявил, что недоволен условиями содержания в тюрьме в городе Данбери в штате Коннектикут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.

По словам адвоката, условия содержания в Данбери хуже, чем были в тюрьме Форт-Дикс штата Нью-Джерси, откуда был переведён Ярошенко. Тарасов отметил, что «эти вопросы ещё будут обговариваться».

«Ярошенко... высказывал своё недовольство по поводу условий содержания», — заявил адвокат.

Он добавил, что на следующей неделе намерен провести телефонный разговор с Ярошенко, а также посетить его.

Ранее сотрудники российского генконсульства посетили Ярошенко в тюрьме.