Ярошенко выразил недовольство условиями содержания в тюрьме штата Коннектикут
- РИА Новости
По словам адвоката, условия содержания в Данбери хуже, чем были в тюрьме Форт-Дикс штата Нью-Джерси, откуда был переведён Ярошенко. Тарасов отметил, что «эти вопросы ещё будут обговариваться».
«Ярошенко... высказывал своё недовольство по поводу условий содержания», — заявил адвокат.
Он добавил, что на следующей неделе намерен провести телефонный разговор с Ярошенко, а также посетить его.
Ранее сотрудники российского генконсульства посетили Ярошенко в тюрьме.