Ярошенко выразил недовольство условиями содержания в тюрьме штата Коннектикут

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Осуждённый в США российский лётчик Константин Ярошенко заявил, что недоволен условиями содержания в тюрьме в городе Данбери в штате Коннектикут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.
Ярошенко выразил недовольство условиями содержания в тюрьме штата Коннектикут
  • РИА Новости

По словам адвоката, условия содержания в Данбери хуже, чем были в тюрьме Форт-Дикс штата Нью-Джерси, откуда был переведён Ярошенко. Тарасов отметил, что «эти вопросы ещё будут обговариваться».

«Ярошенко... высказывал своё недовольство по поводу условий содержания», — заявил адвокат.

Он добавил, что на следующей неделе намерен провести телефонный разговор с Ярошенко, а также посетить его.

Ранее сотрудники российского генконсульства посетили Ярошенко в тюрьме.

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