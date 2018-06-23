В Госдепе рассказали о встрече Помпео и генсека ООН

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи обсудили КНДР и Ближний Восток. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.

По её словам, встреча Помпео и Гутерреша прошла 23 июня в Вашингтоне.

«Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили успех сингапурского саммита, усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, Ливию, мир на Ближнем Востоке и недавнюю поездку генсека в Мали», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа.

Также они обсудили вопросы предоставления гуманитарной помощи Йемену и Сирии.

Ранее стало известно, что Гутерреш проведёт встречу с Помпео.