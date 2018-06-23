В Госдепе рассказали о встрече Помпео и генсека ООН

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи обсудили КНДР и Ближний Восток. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.
В Госдепе рассказали о встрече Помпео и генсека ООН
  • ©Ron Sachs
  • globallookpress.com

По её словам, встреча Помпео и Гутерреша прошла 23 июня в Вашингтоне.

«Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили успех сингапурского саммита, усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, Ливию, мир на Ближнем Востоке и недавнюю поездку генсека в Мали», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа.

Также они обсудили вопросы предоставления гуманитарной помощи Йемену и Сирии.

Ранее стало известно, что Гутерреш проведёт встречу с Помпео.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить