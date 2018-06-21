Генсек ООН выразил готовность помочь в налаживании отношений между Россией и США

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что он готов помочь в налаживании отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом он сказал в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Гутерреш отметил, что он самостоятельно не решит проблем в российско-американских отношениях.

«И это не вопрос посредничества: это две крупные державы, у которых есть свои каналы коммуникаций. Если в чём-то я могу помочь, я готов», — приводит его слова РИА Новости.

Он также заявил о необходимости совместного решения Россией и США проблем современного мира.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с Генсеком ООН призвал мир решать проблемы сообща.

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