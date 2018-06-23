Помпео назвал возможные сроки проведения встречи Путина и Трампа

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Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу MSNBC заявил, что американский и российский лидеры Дональд Трамп и Владимир Путин могут провести встречу после поездки советника президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джона Болтона в Москву.
Помпео назвал возможные сроки проведения встречи Путина и Трампа
  • ©Carlos Barria
  • Reuters

По словам Помпео, Болтон планирует совершить визит в Москву «в воскресенье или понедельник».

«Я думаю, что, вероятно, президент Трамп встретится со своим коллегой в недалёком будущем после этого визита», — сказал он.

При этом, отвечая на вопрос, может ли американский президент совершить визит в Москву этим летом, он заявил, что не знает расписание Трампа.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о проработке возможности встречи Путина и Болтона.

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