Помпео назвал возможные сроки проведения встречи Путина и Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу MSNBC заявил, что американский и российский лидеры Дональд Трамп и Владимир Путин могут провести встречу после поездки советника президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джона Болтона в Москву.

По словам Помпео, Болтон планирует совершить визит в Москву «в воскресенье или понедельник».

«Я думаю, что, вероятно, президент Трамп встретится со своим коллегой в недалёком будущем после этого визита», — сказал он.

При этом, отвечая на вопрос, может ли американский президент совершить визит в Москву этим летом, он заявил, что не знает расписание Трампа.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о проработке возможности встречи Путина и Болтона.