Газета The Guardian изменила заголовок статьи про RT и чемпионат мира в России

Британская газета The Guardian опубликовала на своём сайте материал о том, как RT освещает проходящий в России чемпионат мира по футболу, однако позже изменила заголовок.

В первоначальном варианте заголовок выглядел так: «Не верьте злобной шумихе: даже с Жозе Моуринью RT — очень хороший канал».

В статье автор пишет, что стиль канала в освещении ЧМ-2018 «приятно удивил».

Однако позже заголовок изменили на другой — «Шмейхель и Стэн придали особый лоск репортажам RT о чемпионате мира».

«Да, я посмотрел репортажи RT о чемпионате мира, чтобы вам не пришлось. Ну, по крайней мере, таков был мой изначальный настрой. На деле же всё оказалось немного иначе. Выяснилось, что истинный гений RT, кремлёвского англоязычного телеканала с государственным финансированием, заключается в умении удивить тоном и структурой подачи материала. И результат получился хороший, занимательный! По крайней мере неплохой, не скучный. Да и, в конце концов, не обошлось и без участия знакомых лиц», — написал автор статьи.

К команде RT присоединились экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор и легендарный датский футболист, экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель.