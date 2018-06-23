Эксперт оценил усиление сотрудничества Британии и Польши

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Директор Института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты России Сергей Марков в беседе с ФАН оценил усиление сотрудничества Великобритании и Польши.

«Во-первых, Польша действует в противовес Брюсселю», — заявил он.

По его словам, Варшава пытается дистанцироваться и заключает союз с Лондоном, который намерен выйти из ЕС.

Кроме того, отметил Марков, в ряде европейских стран очень недовольны тем, что президент США Дональд Трамп уходит от антироссийской истерии и пытается встать на курс улучшения отношений.

«Поэтому некоторые страны и пытаются создать коалицию, которая могла бы заменить союз с США», — пояснил он.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН оценил отношения президента Франции Эммануэля Макрона с Трампом.

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