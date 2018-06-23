Эксперт оценил усиление сотрудничества Британии и Польши
«Во-первых, Польша действует в противовес Брюсселю», — заявил он.
По его словам, Варшава пытается дистанцироваться и заключает союз с Лондоном, который намерен выйти из ЕС.
Кроме того, отметил Марков, в ряде европейских стран очень недовольны тем, что президент США Дональд Трамп уходит от антироссийской истерии и пытается встать на курс улучшения отношений.
«Поэтому некоторые страны и пытаются создать коалицию, которая могла бы заменить союз с США», — пояснил он.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН оценил отношения президента Франции Эммануэля Макрона с Трампом.