Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками в ГА ООН
«В Генассамблее ООН есть два наиболее опытных политика — это Путин и я», — цитирует Sputnik Эрдогана.
Он отметил, что они оба занимали посты как премьер-министров, так и президентов.
По словам Эрдогана, у Турции с Россией хорошие отношения, что проявилось, в частности, в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане и Сочи.
В мае сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии с учётом итогов международной встречи по САР в Астане.