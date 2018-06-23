Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками в ГА ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телерадиокомпании TRT назвал себя и российского лидера Владимира Путина самыми опытными политиками в Генеральной Ассамблее ООН.

«В Генассамблее ООН есть два наиболее опытных политика — это Путин и я», — цитирует Sputnik Эрдогана.

Он отметил, что они оба занимали посты как премьер-министров, так и президентов.

По словам Эрдогана, у Турции с Россией хорошие отношения, что проявилось, в частности, в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане и Сочи.

В мае сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии с учётом итогов международной встречи по САР в Астане.