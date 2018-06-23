Сотрудника Netflix уволили за использование оскорбительного слова в адрес темнокожих

Директора по коммуникациям компании Netflix Джонатана Фридланда уволили за использование на рабочем месте оскорбительного слова в адрес темнокожих.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление главы компании Рида Хастингса.

«Джонатан внёс огромный вклад в разные сферы деятельности компании, однако использование им слова на букву «Н» (N-word. — RT)… показало неприемлемо низкую расовую чувствительность, что не соответствует ценностям компании», — приводит издание заявление Хастингса.

Как отмечается, Фридланд несколько раз использовал данное слово во время своих встреч с другими сотрудниками.

В октябре прошлого года сообщалось, что руководство CBS уволило вице-президента телекомпании Хэйли Гефтман-Голд за то, что она оскорбительно высказалась по поводу погибших в результате массового расстрела в американском Лас-Вегасе республиканцев.