Опрос: 43% немцев высказались в поддержку отставки Меркель

По данным опроса, проведённого международной исследовательской компанией YouGov, 43% жителей Германии полагают, что канцлер ФРГ Ангела Меркель должна уйти в отставку. Об этом сообщает The Local.

При этом отмечается, что 42% участников опроса заявили, что хотят, чтобы Меркель сохранила свой пост, в то время как 15% респондентов не дали ответа на поставленный вопрос.

Издание также приводит данные о том, что 32% опрошенных полагают, что альянс возглавляемого Меркель Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза под управлением министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера (ХДС/ХСС) распадётся из-за раскола, вызванного невозможностью прийти к компромиссу по урегулированию миграционного вопроса, в то время как 45% респондентов уверены в обратном.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Германии недовольны новым немецким правительством.