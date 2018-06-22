В Японии извергается вулкан, в котором находилось укрытие злодея из фильма о Бонде
- Reuters
Как сообщает Sky News, во время извержения вулкан выбросил столб пепла и дыма на высоту несколько тысяч метров.
Отмечается, что крупнейшее извержение вулкана произошло в марте этого года.
В фильме 1967 года «Живёшь только дважды» кратер вулкана использовался в качестве базы Блофельда, из которой он запускал в космос корабли для перехвата советских и американских спутников.
Вулкан начал извергаться в 2017 году после шестилетнего перерыва.