В Японии извергается вулкан, в котором находилось укрытие злодея из фильма о Бонде

В Японии произошло извержение вулкана Симмоэ, расположенного на японском острове Кюсю. В этом месте находилось укрытие злодея Эрнста Ставро Блофельда из фильма «Живёшь только дважды» о британском спецагенте Джеймсе Бонде.

Как сообщает Sky News, во время извержения вулкан выбросил столб пепла и дыма на высоту несколько тысяч метров.

Отмечается, что крупнейшее извержение вулкана произошло в марте этого года.

В фильме 1967 года «Живёшь только дважды» кратер вулкана использовался в качестве базы Блофельда, из которой он запускал в космос корабли для перехвата советских и американских спутников.

Вулкан начал извергаться в 2017 году после шестилетнего перерыва.