СМИ: Премьер-министр Японии впервые за 40 лет посетит Иран

Японский премьер-министр Синдзо Абэ может посетить Иран в июле этого года и встретиться с президентом Хасаном Рухани, пишет Tasnim со ссылкой на Kyodo.

Отмечается, что это может быть первый визит действующего премьер-министра Японии со времён приезда Такео Фукуды в 1978 году.

Отмечается, что Абэ намерен обсудить с властями Ирана вопрос сохранения иранской ядерной сделки после выхода США из соглашения.

Кроме того, Токио намерен усилить экономические связи с Тегераном.

По данным источников в иранском правительстве, Абэ во время визита на Ближний Восток намерен также посетить Саудовскую Аравию и Египет.

Ранее в МИД Ирана заявили о готовности выйти из ядерной сделки в ближайшие недели.