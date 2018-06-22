СМИ: Премьер-министр Японии впервые за 40 лет посетит Иран
- Reuters
Отмечается, что это может быть первый визит действующего премьер-министра Японии со времён приезда Такео Фукуды в 1978 году.
Отмечается, что Абэ намерен обсудить с властями Ирана вопрос сохранения иранской ядерной сделки после выхода США из соглашения.
Кроме того, Токио намерен усилить экономические связи с Тегераном.
По данным источников в иранском правительстве, Абэ во время визита на Ближний Восток намерен также посетить Саудовскую Аравию и Египет.
Ранее в МИД Ирана заявили о готовности выйти из ядерной сделки в ближайшие недели.