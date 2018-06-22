СМИ: Польская армия вернёт в строй советские танки Т-72

Польская армия вернёт в ВС советские танки Т-72, пишет издание Rzeczpospolita.

«Несколько десятков старых танков Т-72, которые помнят ещё времена Варшавского договора, приготовленных для модернизации и продажи Иордании, согласно последним приказам останутся в стране. После модернизации, вероятно, они вернутся в строй», — заявил директор Агентства военного имущества Кшиштоф Фалковски.

По словам военного специалиста Войцеха Лучака, возвращение на службу танков Т-72 связано с увеличением численности армии Польши.

В настоящее время на вооружении армии Польши находятся польские танки PT-91, а также немецкие Leopard 2A5 и Leopard 2A4.

Средний танк Т-72 — самый массовый танк второго поколения в СССР. Принят на вооружение в ВС СССР с 1973 года. Поставлялся в страны Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Всего выпущено около 30 тыс. машин.

В мае сообщалось, что польские власти готовы заплатить $2 млрд США, чтобы американская сторона разместила на польской территории свои военные базы.