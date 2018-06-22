В США предупредили Европу о «набирающей силу России»

Короткая ссылка
Россия противодействует расширению НАТО, что может привести к применению пятой статьи Устава альянса, когда его члены будут вынуждены ответить в случае нападения на одного из них. Об этом говорится в новом докладе Института стратегических исследований армии США.
В США предупредили Европу о «набирающей силу России»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Набирающая силы Россия пытается ответить на угрозу, которую видит в расширении НАТО, с помощью подрывных операций преимущественно с малой степенью риска, проводящихся в серой зоне на самой грани порога, выход за который может спровоцировать применение пятой статьи Устава НАТО», — считают эксперты института.

В документе отмечается, что российская сторона «использует возможности», чтобы «запугивать» своих бывших союзников.

При этом, по мнению экспертов, первоначальные соглашения между НАТО и Россией не оправдали ожиданий Москвы.

В докладе Института также указывается на то, что за последние десять лет Россия окрепла и представляет угрозу для стран Европы.

«Самая серьёзная военная угроза в Европе исходит от набирающей силы России, на что указывает ряд враждебных военных, экономических, политических и тайных действий, предпринимаемых против Запада на протяжении последних десяти лет», — подчёркивается в сообщении.

Ранее в НАТО заявили о намерении активизировать диалог с Россией.

В феврале генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказал, что Соединённые Штаты увеличивают количество военных подразделений в Европе. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика Европа США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить