В США предупредили Европу о «набирающей силу России»

Россия противодействует расширению НАТО, что может привести к применению пятой статьи Устава альянса, когда его члены будут вынуждены ответить в случае нападения на одного из них. Об этом говорится в новом докладе Института стратегических исследований армии США.

«Набирающая силы Россия пытается ответить на угрозу, которую видит в расширении НАТО, с помощью подрывных операций преимущественно с малой степенью риска, проводящихся в серой зоне на самой грани порога, выход за который может спровоцировать применение пятой статьи Устава НАТО», — считают эксперты института.

В документе отмечается, что российская сторона «использует возможности», чтобы «запугивать» своих бывших союзников.

При этом, по мнению экспертов, первоначальные соглашения между НАТО и Россией не оправдали ожиданий Москвы.

В докладе Института также указывается на то, что за последние десять лет Россия окрепла и представляет угрозу для стран Европы.

«Самая серьёзная военная угроза в Европе исходит от набирающей силы России, на что указывает ряд враждебных военных, экономических, политических и тайных действий, предпринимаемых против Запада на протяжении последних десяти лет», — подчёркивается в сообщении.

Ранее в НАТО заявили о намерении активизировать диалог с Россией.

В феврале генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказал, что Соединённые Штаты увеличивают количество военных подразделений в Европе.

Подробнее — в материале RT.