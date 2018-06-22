В Кремле заявили, что пока не готовы говорить о сроках возможной встречи Путина и Трампа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не готовы говорить о конкретных сроках встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
В Кремле заявили, что пока не готовы говорить о сроках возможной встречи Путина и Трампа
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках», — заявил Песков.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о возможной встрече двух президентов.

15 июня в Кремле допустили возможность встречи Путина и Трампа этим летом.

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