В Кремле заявили, что пока не готовы говорить о сроках возможной встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не готовы говорить о конкретных сроках встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Reuters