Япония приостановила учения на случай пусков северокорейских ракет
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По его словам, необходимо настаивать на строгом исполнении санкций Совета Безопасности ООН, основываясь на результатах саммита КНДР и США, передаёт РИА Новости.
«В связи с этим и в сотрудничестве с местным населением мы откладываем учения с участием населения. В дополнение к этому особое внимание будет уделяться системе оповещения на случай чрезвычайных действий J-Alert и выработке алгоритма действий в случае падения фрагментов ракеты», — сказал он.
Как отмечается, учения отложены в девяти префектурах.
Ранее в Минобороны Японии заявили, что не намерены пересматривать планы совместных военных учений с США.
В середине июня американский лидер Дональд Трамп после встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном подчеркнул, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова.