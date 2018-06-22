Япония приостановила учения на случай пусков северокорейских ракет

Япония отложила учения с участием населения, которые проводятся на случай пуска ракет и падения их фрагментов на территории страны. Об этом заявил генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга.

По его словам, необходимо настаивать на строгом исполнении санкций Совета Безопасности ООН, основываясь на результатах саммита КНДР и США, передаёт РИА Новости.

«В связи с этим и в сотрудничестве с местным населением мы откладываем учения с участием населения. В дополнение к этому особое внимание будет уделяться системе оповещения на случай чрезвычайных действий J-Alert и выработке алгоритма действий в случае падения фрагментов ракеты», — сказал он.

Как отмечается, учения отложены в девяти префектурах.

Ранее в Минобороны Японии заявили, что не намерены пересматривать планы совместных военных учений с США.

В середине июня американский лидер Дональд Трамп после встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном подчеркнул, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова.