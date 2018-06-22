Япония приостановила учения на случай пусков северокорейских ракет

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Япония отложила учения с участием населения, которые проводятся на случай пуска ракет и падения их фрагментов на территории страны. Об этом заявил генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга.
Япония приостановила учения на случай пусков северокорейских ракет
  • globallookpress.com
  • © Rodrigo Reyes Marin

По его словам, необходимо настаивать на строгом исполнении санкций Совета Безопасности ООН, основываясь на результатах саммита КНДР и США, передаёт РИА Новости.

«В связи с этим и в сотрудничестве с местным населением мы откладываем учения с участием населения. В дополнение к этому особое внимание будет уделяться системе оповещения на случай чрезвычайных действий J-Alert и выработке алгоритма действий в случае падения фрагментов ракеты», — сказал он.

Как отмечается, учения отложены в девяти префектурах.

Ранее в Минобороны Японии заявили, что не намерены пересматривать планы совместных военных учений с США.

В середине июня американский лидер Дональд Трамп после встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном подчеркнул, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова.

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