Япония и США продолжат совместные военные учения

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Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что его страна не собирается пересматривать планы совместных военных учений с США.
Япония и США продолжат совместные военные учения
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Онодэра отметил, что изменений по учениям за пределами Корейского полуострова не предвидится. Это согласовано с американской стороной.   

«Ранее во время беседы с (главой Пентагона Джеймсом. — RT) Мэттисом мы подтвердили, что будем проводить японо-американские учения, как и раньше, в полном объёме», — заявил министр в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что США решили приостановить все совместные военные учения с Южной Кореей до тех пор, пока КНДР участвует в переговорном процессе по денуклеаризации.

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