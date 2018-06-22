Эксперты России и КНДР обсудят строительство совместной инфраструктуры в конце июня
«По линии КНДР в конце июня на Дальнем Востоке состоятся консультации экспертов по строительству инфраструктуры», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что до Восточного экономического форума также должно состояться заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству Китая и Дальним Востоком.
Ранее стало известно, что Минвостокразвития подготовило программу сотрудничества России и КНР на Дальнем Востоке.