Эксперты России и КНДР обсудят строительство совместной инфраструктуры в конце июня

Консультации экспертов по строительству совместной с Северной Кореей инфраструктуры пройдут в конце июня на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

«По линии КНДР в конце июня на Дальнем Востоке состоятся консультации экспертов по строительству инфраструктуры», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что до Восточного экономического форума также должно состояться заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству Китая и Дальним Востоком.

Ранее стало известно, что Минвостокразвития подготовило программу сотрудничества России и КНР на Дальнем Востоке.