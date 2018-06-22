Эксперты России и КНДР обсудят строительство совместной инфраструктуры в конце июня

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Консультации экспертов по строительству совместной с Северной Кореей инфраструктуры пройдут в конце июня на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

«По линии КНДР в конце июня на Дальнем Востоке состоятся консультации экспертов по строительству инфраструктуры», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что до Восточного экономического форума также должно состояться заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству Китая и Дальним Востоком.

Ранее стало известно, что Минвостокразвития подготовило программу сотрудничества России и КНР на Дальнем Востоке.

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