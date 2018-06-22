СМИ: Порошенко подозревают в отмывании денег на Виргинских островах

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Правоохранительные органы Британских Виргинских островов начали расследование в связи с подозрением президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова в отмывании средств, сообщила автор расследования о «панамских бумагах» журналистка Анна Бабинец изданию «Громадське».

«Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали своё расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег», — заявила Бабинец.

Она отметила, что расследование, открытое в отношении представителей украинских властей, ведётся за границей.

При этом, по словам журналистки, в администрации Порошенко заявили, что ничего не знают о расследовании.

В январе Deutsche Welle сообщала, что Пётр Порошенко, являясь бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр прозрачности и таким образом нарушил закон о противодействии отмыванию денег.

Также в 2016 году сообщалось, что украинский президент перевёл около €4 млн в принадлежащие ему офшорные компании.

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